закрыть
18 декабря 2024, среда, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруса отстранили от работы за опоздание на 15 минут

3
  • 18.12.2024, 21:46
  • 2,292
Белоруса отстранили от работы за опоздание на 15 минут

Это законно?

Белорус обратился в Минтруда с вопросом: законно ли отстранение от работы на весь день за опоздание на 15 минут? Наниматель издал соответствующий приказ, и работник решил уточнить, правомерны ли такие действия.

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты напомнили, что основания для отстранения от работы прописаны в статье 49 Трудового кодекса. Среди них: появление на работе в состоянии опьянения, болезнь, мешающая выполнению обязанностей, отсутствие необходимых средств защиты, непрохождение инструктажей или медосмотров.

Опоздание не входит в перечень причин, дающих право отстранять работника от работы. Таким образом, приказ нанимателя в данном случае является неправомерным.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников