Белоруса отстранили от работы за опоздание на 15 минут 3 18.12.2024, 21:46

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Это законно?

Белорус обратился в Минтруда с вопросом: законно ли отстранение от работы на весь день за опоздание на 15 минут? Наниматель издал соответствующий приказ, и работник решил уточнить, правомерны ли такие действия.

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты напомнили, что основания для отстранения от работы прописаны в статье 49 Трудового кодекса. Среди них: появление на работе в состоянии опьянения, болезнь, мешающая выполнению обязанностей, отсутствие необходимых средств защиты, непрохождение инструктажей или медосмотров.

Опоздание не входит в перечень причин, дающих право отстранять работника от работы. Таким образом, приказ нанимателя в данном случае является неправомерным.

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