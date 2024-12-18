Мадридский «Реал» стал обладателем межконтинентального кубка
- 18.12.2024, 22:23
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В финале мадридский клуб разгромил мексиканскую «Пачуку».
Футболисты мадридского «Реала» обыграли мексиканскую «Пачуку» со счетом 3:0 в финальном матче Межконтинентального кубка, который прошел в Катаре.
Голы забили Килиан Мбаппе (38-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (83, с пенальти).
Межконтинентальный кубок разыгрывался с 1960 по 2004 год между победителями Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов и Кубка Либертадорес. В этом году ФИФА возродила турнир, в нем приняли участие победители главных клубных турниров каждой из шести конфедераций.
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок четвертый раз в своей истории, что стало новым рекордом. По три победы есть у «Милана», уругвайских «Пеньяроля» и «Насьоналя», а также у аргентинского «Бока Хуниорс».