Германия удвоила поставки оружия Украине в этом году 18.12.2024, 22:34

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики ФРГ.

Германия удвоила поставки оружия Украине в этом году, вдвое сократив военный экспорт в Израиль, если сравнить с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Германии, сообщает Reuters.

В 2024 году Берлин предоставил Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму €8,1 миллиарда, что значительно больше по сравнению с €4,4 миллиардами в прошлом году.

В то же время экспорт в Израиль уменьшился до €161 миллиона. Для сравнения, в 2023 году Германия утвердила поставки оружия Израилю на €326,5 миллиона, что было в десять раз больше, чем в 2022 году.

Также Германия утвердила экспорт оружия и военной техники для Сингапура на сумму €1,2 миллиарда, для Алжира — около €559 миллионов, а для Турции — €230 миллионов.

Германия остается одним из ведущих европейских партнеров Украины в сфере военной поддержки. Украинская армия уже получила от Берлина танки Leopard 1 и Leopard 2 различных модификаций, системы противовоздушной обороны IRIS-T и Patriot, реактивные системы залпового огня MARS II и HIMARS, боевые машины пехоты Marder, зенитные установки Gepard, а также большое количество бронированной техники и автомобилей.

Общая стоимость помощи, которую Германия уже предоставила или планирует предоставить Украине в ближайшие годы, оценивается в €28 миллиардов. Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, на что правительство страны потратило €282 миллиона.

Германия до конца 2024 года передаст Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 650 млн евро, в который, в частности, будет включена система противовоздушной обороны IRIS-T.

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