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Можно ли в соцсети выкладывать фото коллег с корпоратива?

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  • 18.12.2024, 22:46
  • 2,732
Можно ли в соцсети выкладывать фото коллег с корпоратива?

Ответ юриста.

Отметить Новый год с коллегами – хорошая идея. Но можно ли выкладывать с соцсети коллективное фото, рассказала кандидат юридических наук, член Минской городской коллегии адвокатов Ольга Савич.

Вопрос это непростой, пишут «АиФ».

Фотографии – сведения о частной жизни физического лица и персональные данные, они относится к информации, распространение которой ограничено. То есть ее можно передавать только с чужого согласия. Это прописано в Законе «Об информации, информатизации и защите информации».

Важно: согласие от коллег в данном случае может быть в любой форме. Даже в устной.

Но, по словам эксперта, исходя из разъяснений Национального центра защиты персональных данных, не требуется согласие для публикации фотографий и видеозаписей в соцсетях, если человек не является основным объектом съемки. Речь об общем фото с мероприятия или изображении, на котором на заднем плане видны другие люди.

Что будет за хранение фото

Мало кто задумывается, но хранение фото и видео с корпоратива с юридической точки зрения – действие, образующее обработку личных данных. То есть на такое тоже требуется согласие.

Если коллега просит вас удалить фото, где он заснят на корпоративе крупным планом, вы должны незамедлительно это сделать.

Важно помнить, что за незаконные сбор, хранение, обработку персональных данных можно получить штраф. Максимум – 50 базовых величин (Br2000). За распространение можно лишиться еще большей суммы – до 200 базовых (Br8000).

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