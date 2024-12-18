Рютте подтвердил, что НАТО взяло на себя координацию западной помощи Украине 18.12.2024, 22:58

Марк Рютте

Миссия уже начала работать.

Новое командование НАТО, штаб-квартира которого расположена в немецком Висбадене, начало работу по координации западной военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Reuters в среду, 18 декабря.

«Командование НАТО в Висбадене по предоставлению помощи в сфере безопасности и тренировок для Украины уже работает», — отметил Рютте.

17 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источник, писало, что НАТО взяло на себя координацию помощи Украине от США. По словам собеседника агентства, миссия НАТО для помощи Украине (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, (NSATU)) уже начала работать.

Как отмечалось в материале, НАТО будет играть большую роль в войне России против Украины, не используя при этом собственные силы.

Однако, по мнению дипломатов, ответственность Альянса за помощь Украине будет иметь ограниченный характер, поскольку США при администрации избранного президента Дональда Трампа могут сократить поддержку.

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