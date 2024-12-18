ВСУ атаковали российский завод, который занимается ракетами 18.12.2024, 23:06

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В РФ жалуются на ATACMS.

В Ростовской области России был атакован завод, который производит компоненты для ракет. Об этом 18 декабря заявил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ – ФКП «Комбинат «Каменский». Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе)», – написал он.

Глава ЦПД подчеркнул, что комбинат занимается также изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Коваленко не указал, кто мог атаковать военный объект на территории РФ.

По данным Telegram-канала «Кіберборошно», предприятие «Комбинат «Каменский» находится в городе Каменск-Шахтинский, его атаковали ракетами.

В посте также есть геолокационное подтверждение ракетной атаки.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сначала написал в Telegram о сбивании трех из четырех ракет и попадании одной в хозяйственное здание, а позже заявил, что якобы «силы ПВО отразили атаку 10 ракет». Чиновник утверждает, что погибших или пострадавших нет.

Ростовские паблики пишут, будто бы к ним прилетели ракеты ATACMS и Storm Shadow, и показывают работу ПВО.

Позже те же паблики признали, что «не все так просто с ракетной атакой».

«Наша ПВО сбила все 10 ракет, но две упали в районе металлургического завода в Красном Сулине. Масштаб разрушений неизвестен», – говорится в одном из постов.

Красный Сулин находится примерно в 55 км от Каменска-Шахтинского. То есть атакованных объектов может быть два.

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