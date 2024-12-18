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СМИ: Сегодня ракеты Storm Shadow впервые нанесли удар по Ростовской области РФ

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  • 18.12.2024, 23:25
  • 1,954
СМИ: Сегодня ракеты Storm Shadow впервые нанесли удар по Ростовской области РФ

Поражен завод, производящий ракетное топливо.

В Ростовской области РФ в среду, 18 декабря, раздались взрывы. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что в области работала противовоздушная оборона, которая якобы отразила атаку 10 ракет.

По его данным, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Во дворе одного из домовладений обнаружен еще один фрагмент ракеты. Отмечается, что по оперативникам данным погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов в Каменске-Шахтинском.

Аналитик Special Kherson Cat обратил внимание на опубликованные в соцсети фотографии, на которых видны обломки ракет. По его мнению, это обломки крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, передает «Зеркало недели».

«Впервые за всю войну крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP нанесли удар по Ростовской области России», – написал аналитик.

В то же время OSINT-аналитики проекта «КиберБорошно» геолоцировали место удара. По их данным ракетные удары были нанесены по производственной площадке ФКП “Комбинат “Каменский” в Каменск-Шахтинском в Ростовской области. Этот Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены.

Напомним, 11 декабря в городе Таганрог в Ростовской области прогремели взрывы. Местные власти заявили о ракетной атаке. Сообщалось, что под ударом оказался Таганрогский авиационно-научно-технический комплекс имени Бериева. Там произошел пожар и якобы пятеро погибших. Объект находится на расстоянии около 150 км от линии фронта.

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