СМИ: Сегодня ракеты Storm Shadow впервые нанесли удар по Ростовской области РФ 3 18.12.2024, 23:25

1,954

Поражен завод, производящий ракетное топливо.

В Ростовской области РФ в среду, 18 декабря, раздались взрывы. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар заявил, что в области работала противовоздушная оборона, которая якобы отразила атаку 10 ракет.

По его данным, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Во дворе одного из домовладений обнаружен еще один фрагмент ракеты. Отмечается, что по оперативникам данным погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры взрывов в Каменске-Шахтинском.

Аналитик Special Kherson Cat обратил внимание на опубликованные в соцсети фотографии, на которых видны обломки ракет. По его мнению, это обломки крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, передает «Зеркало недели».

For the first time in the entire war, Storm Shadow/SCALP cruise missiles targeted the Rostov region of Russia.



(Video -1, Photo -2): Debris of one of the Storm Shadow/SCALP missile in Rostov region of Russia;



(Video -3): Impacts;



(Video -4): Very dense air defence activity. pic.twitter.com/oumN2l64ia — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 18, 2024

«Впервые за всю войну крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP нанесли удар по Ростовской области России», – написал аналитик.

В то же время OSINT-аналитики проекта «КиберБорошно» геолоцировали место удара. По их данным ракетные удары были нанесены по производственной площадке ФКП “Комбинат “Каменский” в Каменск-Шахтинском в Ростовской области. Этот Комбинат производит ракетное топливо и еще в 2020 году был переведен на 12-часовые рабочие смены.

Напомним, 11 декабря в городе Таганрог в Ростовской области прогремели взрывы. Местные власти заявили о ракетной атаке. Сообщалось, что под ударом оказался Таганрогский авиационно-научно-технический комплекс имени Бериева. Там произошел пожар и якобы пятеро погибших. Объект находится на расстоянии около 150 км от линии фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com