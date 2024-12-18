Рютте: НАТО знает о потребности Украины в 19 системах ПВО
- 18.12.2024, 23:28
Этот вопрос рассмотрят на повестке дня.
НАТО знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос рассмотрят на повестке дня.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Рютте отметил, что он ознакомлен с запросом по ПВО от Киева.
«Мы знаем о вашей просьбе, Владимир, убедиться, что, кажется, девятнадцать систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня», - сказал Рютте.
Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.
«И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Поэтому это очень практичный способ поддержать вас. Итак, все это будет на повестке дня сегодняшнего вечера», - подчеркнул он.