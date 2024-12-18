закрыть
18 декабря 2024, среда, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На трассе в Гомельской области грузовик сбил троих нетрезвых мужчин

  • 18.12.2024, 23:36
На трассе в Гомельской области грузовик сбил троих нетрезвых мужчин

Двое из них погибли.

Двое пешеходов погибли под колесами грузовика в Гомельской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 18 декабря около 18.00 на 109-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, трое нетрезвых мужчин шли по проезжей части, когда их сбила «Газель», которой управлял 26-летний водитель.

В результате наезда 34-летний и 38-летний мужичины от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель грузовика и 31-летний пешеход не пострадали.

В МВД отметили, что пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников