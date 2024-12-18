На трассе в Гомельской области грузовик сбил троих нетрезвых мужчин 18.12.2024, 23:36

Двое из них погибли.

Двое пешеходов погибли под колесами грузовика в Гомельской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 18 декабря около 18.00 на 109-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, трое нетрезвых мужчин шли по проезжей части, когда их сбила «Газель», которой управлял 26-летний водитель.

В результате наезда 34-летний и 38-летний мужичины от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель грузовика и 31-летний пешеход не пострадали.

В МВД отметили, что пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

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