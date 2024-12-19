закрыть
19 декабря 2024, четверг, 1:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский доброволец провел одиночный пикет в Вильнюсе

  • 19.12.2024, 1:19
Белорусский доброволец провел одиночный пикет в Вильнюсе
Александр Клочко

Он почти год ждет документов.

Белорусский доброволец-калиновец Александр Клочко 18 декабря провел одиночный пикет у литовского Департамента миграции в Вильнюсе, пишет «Зеркало».

Целью акции он называл привлечение внимания к проблеме легализации белорусов, в том числе добровольцев, воевавших на стороне Украины. О своей акции он заранее предупредил в своем телеграм-канале. Кстати, 18 декабря как раз отмечается Международный день мигранта.

Одиночный пикет калиновца Александра Клочко в Вильнюсе, 18 декабря 2024 года. Фото читателя

Клочко отметил, что сегодня как раз четыре года, как он вынужденно покинул Беларусь. В Литве он уже 11 месяцев ждет решения Департамента миграции на свое заявление о получении статуса беженца.

К зданию департамента мужчина вышел с плакатом по-английски: «Я враг Беларуси. Я враг России. Кто я для Литвы?» Акцию ему разрешили проводить три часа.

Александру Клочко 39 лет. Он родился в Барановичах, по образованию — экономист. В Украине был с начала марта 2022-го, служил в ракетно-артиллерийском подразделении. Два месяца он работал на Бахмутском направлении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников