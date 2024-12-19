Белорусский доброволец провел одиночный пикет в Вильнюсе 19.12.2024, 1:19

Александр Клочко

Он почти год ждет документов.

Белорусский доброволец-калиновец Александр Клочко 18 декабря провел одиночный пикет у литовского Департамента миграции в Вильнюсе, пишет «Зеркало».

Целью акции он называл привлечение внимания к проблеме легализации белорусов, в том числе добровольцев, воевавших на стороне Украины. О своей акции он заранее предупредил в своем телеграм-канале. Кстати, 18 декабря как раз отмечается Международный день мигранта.

Одиночный пикет калиновца Александра Клочко в Вильнюсе, 18 декабря 2024 года. Фото читателя

Клочко отметил, что сегодня как раз четыре года, как он вынужденно покинул Беларусь. В Литве он уже 11 месяцев ждет решения Департамента миграции на свое заявление о получении статуса беженца.

К зданию департамента мужчина вышел с плакатом по-английски: «Я враг Беларуси. Я враг России. Кто я для Литвы?» Акцию ему разрешили проводить три часа.

Александру Клочко 39 лет. Он родился в Барановичах, по образованию — экономист. В Украине был с начала марта 2022-го, служил в ракетно-артиллерийском подразделении. Два месяца он работал на Бахмутском направлении.

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