Белорусский доброволец провел одиночный пикет в Вильнюсе
- 19.12.2024, 1:19
Он почти год ждет документов.
Белорусский доброволец-калиновец Александр Клочко 18 декабря провел одиночный пикет у литовского Департамента миграции в Вильнюсе, пишет «Зеркало».
Целью акции он называл привлечение внимания к проблеме легализации белорусов, в том числе добровольцев, воевавших на стороне Украины. О своей акции он заранее предупредил в своем телеграм-канале. Кстати, 18 декабря как раз отмечается Международный день мигранта.
Клочко отметил, что сегодня как раз четыре года, как он вынужденно покинул Беларусь. В Литве он уже 11 месяцев ждет решения Департамента миграции на свое заявление о получении статуса беженца.
К зданию департамента мужчина вышел с плакатом по-английски: «Я враг Беларуси. Я враг России. Кто я для Литвы?» Акцию ему разрешили проводить три часа.
Александру Клочко 39 лет. Он родился в Барановичах, по образованию — экономист. В Украине был с начала марта 2022-го, служил в ракетно-артиллерийском подразделении. Два месяца он работал на Бахмутском направлении.