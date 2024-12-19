ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной 19.12.2024, 2:03

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины. За принятие документа был подан 81 голос, против — 14, 80 стран воздержались.

Резолюция стала первым документом ООН, в котором вторжение РФ в Украину называется «захватнической войной» («War of aggression against Ukraine»).

Документ требует от России прекратить агрессивную войну и вывести свои войска с территории Украины, рассказал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Глава украинского МИДа отметил, что в резолюции особо подчеркивается жестокое обращение и пытки попавших в плен украинских военных со стороны России, а также необходимость возвращения депортированных украинских детей. «Международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права. Глобальная поддержка Украины остается неизменной», — написал министр.

Против принятия резолюции проголосовали Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан, Зимбабве.

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