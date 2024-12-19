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Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

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  • 19.12.2024, 8:10
  • 3,166
Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ
архивное фото

Пожар вспыхнул в Новошахтинске.

В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковали 7 беспилотников. Соцсети сообщили о пожаре на НПЗ, передает «Украинская правда».

По словам Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.

Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.

Позже Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске:

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