Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

Ростовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ1
- 19.12.2024, 8:10
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Пожар вспыхнул в Новошахтинске.
В ночь на 19 декабря и. о. губернатора российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион якобы атаковали 7 беспилотников. Соцсети сообщили о пожаре на НПЗ, передает «Украинская правда».
По словам Слюсаря, российская ПВО якобы уничтожила 7 дронов: 6 – в Таганроге и один – в Батайске.
Российские паблики предположили, что в Новошахтинске Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод.
Позже Слюсарь подтвердил информацию о пожаре на НПЗ в Новошахтинске: