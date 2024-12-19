Йемен атаковал ракетой Израиль 19.12.2024, 8:13

3,720

Обнародовано видео.

Йеменские хуситы выпустили ракету по Израилю. Противовоздушная оборона ЦАХАЛ успешно сбила вражеский объект.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Силы противовоздушной обороны Израиля сбили выпущенную из Йемена ракету. Цель не входила в воздушное пространство страны.

По данным военных, сирены воздушной тревоги сработали из-за опасений, что падение обломков от перехвата может нанести ранения гражданским жителям.

האזעקות במרכז: יורט טיל אחד ששוגר מתימן טרם חצה לשטח הארץ, ההתרעות הופעלו מחשש לנפילת שברי יירוט

@Doron_Kadosh @galdjerassi pic.twitter.com/789s2kIJhh — גלצ (@GLZRadio) December 19, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com