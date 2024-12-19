Йемен атаковал ракетой Израиль
- 19.12.2024, 8:13
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Обнародовано видео.
Йеменские хуситы выпустили ракету по Израилю. Противовоздушная оборона ЦАХАЛ успешно сбила вражеский объект.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
Силы противовоздушной обороны Израиля сбили выпущенную из Йемена ракету. Цель не входила в воздушное пространство страны.
По данным военных, сирены воздушной тревоги сработали из-за опасений, что падение обломков от перехвата может нанести ранения гражданским жителям.
האזעקות במרכז: יורט טיל אחד ששוגר מתימן טרם חצה לשטח הארץ, ההתרעות הופעלו מחשש לנפילת שברי יירוט— גלצ (@GLZRadio) December 19, 2024
@Doron_Kadosh @galdjerassi pic.twitter.com/789s2kIJhh