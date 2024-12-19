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«Дронов было очень много»: в Ростовской области БПЛА разбомбили НПЗ

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  • 19.12.2024, 8:24
  • 12,042
«Дронов было очень много»: в Ростовской области БПЛА разбомбили НПЗ
архивное фото

Появились новые подробности атаки.

В ночь с 18 на 19 декабря дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новошахтинск Ростовской области РФ. Об этом сообщило российское издание Astra.

«В Ростовской области мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод. О взрывах и подсвеченном небе над НПЗ в Новошахтинске сообщают подписчики Astra», — говорится в сообщении.

Впоследствии эту информацию подтвердил местный телеграм-канал «Это Ростов новости».

«Плохие новости из Новошахтинска. ВСУ попали по НПЗ. Дронов было очень много», — говорится в сообщении.

В то же время, по словам местных жителей, даже когда НПЗ уже горел, в городе продолжали сбивать воздушные цели.

Однако временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар после полуночи заверил, что пострадавших или разрушений в результате атаки дронов нет.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т.ч. 6 — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.

Но впоследствии он все же признал, что дроны попали по НПЗ.

«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов», — написал Слюсарь.

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