Артист, сделавший три татуировки с Путиным, бежит из России

Артист, сделавший три татуировки с Путиным, бежит из России11
- 19.12.2024, 8:29
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Предателю Украины не понравился «русский мир».
Скандальный херсонский танцор балета Сергей Полунин, набивший себе три татуировки с лицом российского диктатора Путина, уезжает из оккупированного Крыма и РФ.
Путинисту пришелся не по душе «русский мир». О своем отъезде предатель Украины объявил в Telegram 16 декабря, передает «Диалог.UA».
Путинист Полунин пожаловался, что у него «душа не на месте».
«Душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло (авторские пунктуация и орфография сохранены - ред.)», - написал коллаборант.
Он отказался сообщать, в какое место планирует переезд. В Украину, очевидно, предатель не вернется. Однако известно, что у него есть гражданство еще и Сербии.
35-летний Сергей Полунин, родившийся в Херсоне и получивший образование в Киеве, до 2012 года занимал место ведущего солиста в британском Королевском балете.
Танцовщик открыто поддержал российскую оккупацию Крыма и Донбасса, за что в 2018 году ему было предоставлено российское гражданство.
В знак своей поддержки он даже сделал три татуировки с изображением Путина на груди. Однако его карьера сложилась неудачно: неделю назад Полунин был уволен с поста главы Севастопольского театра оперы и балета, а ранее он потерял должность ректора Севастопольской академии балета.