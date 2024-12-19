Артист, сделавший три татуировки с Путиным, бежит из России 11 19.12.2024, 8:29

12,770

Сергей Полунин

Фото: фейсбук

Предателю Украины не понравился «русский мир».

Скандальный херсонский танцор балета Сергей Полунин, набивший себе три татуировки с лицом российского диктатора Путина, уезжает из оккупированного Крыма и РФ.

Путинисту пришелся не по душе «русский мир». О своем отъезде предатель Украины объявил в Telegram 16 декабря, передает «Диалог.UA».

Путинист Полунин пожаловался, что у него «душа не на месте».

«Душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло (авторские пунктуация и орфография сохранены - ред.)», - написал коллаборант.

Он отказался сообщать, в какое место планирует переезд. В Украину, очевидно, предатель не вернется. Однако известно, что у него есть гражданство еще и Сербии.

35-летний Сергей Полунин, родившийся в Херсоне и получивший образование в Киеве, до 2012 года занимал место ведущего солиста в британском Королевском балете.

Танцовщик открыто поддержал российскую оккупацию Крыма и Донбасса, за что в 2018 году ему было предоставлено российское гражданство.

В знак своей поддержки он даже сделал три татуировки с изображением Путина на груди. Однако его карьера сложилась неудачно: неделю назад Полунин был уволен с поста главы Севастопольского театра оперы и балета, а ранее он потерял должность ректора Севастопольской академии балета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com