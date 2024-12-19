Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: что поразили ВСУ 1 19.12.2024, 8:40

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Аналитик раскрыл детали.

В среду, 18 декабря, российские паблики жаловались на удары ракет ATACMS по аэродрому Миллерово, что в Ростовской области страны-агрессора России. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал детали этой атаки.

Как пишет «24 канал», предварительно, речь идет о пролете 5 американских ракет в сторону аэродрома, поэтому он действительно мог быть поражен украинскими силами во время атаки.

Кононученко отметил, что Украина уже не впервые атакует эту авиабазу, но на этот раз оккупанты не использовали ее как место постоянного базирования самолетов Су-30.

По его данным, аэродром сегодня выполняет функцию аэродрома для подлета боевых самолетов, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Поэтому вполне вероятно, что ракеты ATACMS поразили истребители, или же штурмовики РФ.

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