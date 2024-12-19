Доллар по 4 рубля и снижение зарплат: что ждет белорусскую экономику 4 19.12.2024, 8:45

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Отставание от европейских соседей увеличится.

Многие считают, что после Нового года и «выборов» в Беларуси цены вырастут, а зарплаты останутся прежними.

«Наша Ніва» спросила у экономиста Алеся Алехновича, насколько оправданы эти опасения и чего вообще стоит ждать в экономике в 2025 году.

Почему люди ожидают худшего?

Так было после «выборов» 2010 и 2015 годов.

Перед «выборами» 2010 года зарплаты стремительно росли, а курс белорусского рубля искусственно удерживался, поэтому буквально через несколько месяцев после «выборов», весной 2011 года, в Беларуси начался сильный финансовый кризис. В течение года рубль относительно доллара США обвалился почти в три раза.

На фоне начала войны на Донбассе, санкций против России и экономических сложностей в Украине белорусская экономика перед выборами 2015 года и после них также переживала кризис.

Но по базовому сценарию каких-либо кардинальных изменений в экономической жизни Беларуси после «выборов» 2025 года не произойдет.

«Курс белорусского рубля уже довольно продолжительное время не определяется искусственно. Нацбанк придерживается политики плавающего курса. Курс на ежедневной основе реагирует на то, что происходит в белорусской, российской и глобальной экономике.

Поэтому резкого падения курса рубля после «выборов» ожидать не стоит.

События последнего времени показывают, что рубль в зависимости от разных обстоятельств может как падать, так и укрепляться», — обращает внимание Алесь Алехнович.

Чего ждать бизнесу?

По мнению экономиста, для властей политика все еще остается важнее экономики. Поэтому после выборов не стоит ожидать позитивных изменений в бизнесе.

«Держать контроль над экономикой для Лукашенко важнее, чем давать людям и бизнесу развиваться. Поэтому не видно никаких признаков того, что после выборов может начаться какая-то либерализация в экономическом плане.

Можно будет ожидать продолжения той политики, которая была последние четыре года. Продолжатся репрессии против частного бизнеса, который поддержал протесты. Останется запрет на продажу акций 1850 компаний, имеющих иностранный капитал. Останется искусственное регулирование цен, которое уже переживало некоторые послабления.

Следующий год будет последним для примерно 10% ИП, которые не смогут продолжать работу в прежнем статусе. Им придется изменить форму деятельности и создать юридическое лицо или закрыть дело», — отмечает Алехнович.

В течение последних лет условия работы для индивидуальных предпринимателей систематически ухудшались. Росли налоги, отменялись льготы, сокращался список видов деятельности, доступных для ИП.

Как возможная заморозка войны может отразиться на экономике Беларуси?

Важным фактором, который может повлиять на экономику Беларуси, Алехнович называет войну в Украине. Ее возможная заморозка в следующем году может отразиться по-разному. Но здесь многое будет зависеть от того, на каких условиях может наступить перемирие и что будет с санкциями и другими ограничениями в отношении Беларуси и России.

«Когда война начиналась, большинство экспертов склонялись к тому, что белорусская экономика очень сильно пострадает от нее, поскольку Беларусь потеряла такого важного экономического партнера, как Украина, на которую приходилось 14% товарного экспорта. Из Беларуси ушли некоторые иностранные компании и мировые организации, которые существенно инвестировали в нашу экономику или кредитовали ее.

Сначала казалось, что война однозначно пойдет не на пользу экономике. Но Лукашенко нашел свою нишу и настолько удачно присосался к России, что белорусская экономика под завязку стала работать на российский ВПК. В результате, согласно данным «Белпола» за январь-август 2024 года, около 84% экспорта Минпрома идет в Россию», — отмечает Алехнович.

Это сделало белорусскую экономику еще более зависимой от того, что происходит в России. Поэтому, по мнению экономиста, Лукашенко в нынешних условиях выгодно, чтобы война продолжалась.

«Для властей завершение войны невыгодно. Причем неважно, в пользу кого она закончится. Если побеждает Россия, она снова будет открываться, будет увеличиваться конкуренция на российском рынке, белорусские продукты будут менее востребованы. Уменьшатся потребности и самого ВПК России. Если побеждает Украина, то Россия может начать более агрессивно относиться к Беларуси, давать меньше денег.

Поэтому именно для Лукашенко самая выгодная ситуация — это если война будет продолжаться», — считает эксперт.

Рост зарплат замедлится, отставание от европейских соседей увеличится

Такого роста реальных зарплат, который наблюдался в 2023-2024 годах, в следующем году точно не будет, потому что ожидается замедление роста российской экономики, что в любом случае будет отражаться на экономике Беларуси.

При этом эксперт отмечает, что, даже если белорусская экономика после выборов-2025 не начнет падать и будет показывать минимальный рост, отставание Беларуси от евросоюзовских соседей будет продолжать расти.

«За последние 13 лет средний годовой рост реального ВВП составляет 0,7%. То есть белорусская экономика за эти 13 лет выросла всего на 10%, а, например, в Польше рост за этот период составил 52%.

В результате Беларусь — третья по бедности страна в Европе по ВВП на душу населения после Украины и Молдовы, причем по прогнозам Молдова в скором времени может обогнать Беларусь. А такие бывшие страны СССР, как Грузия и Армения, в 2023 году уже обогнали нас по этому показателю. И это при том, что в 1994 году они были в несколько раз беднее Беларуси».

Такая тенденция отражается на благосостоянии белорусов. Эксперт считает, что по динамике социальных и экономических показателей последнее десятилетие можно называть самым худшим в истории послевоенной Беларуси.

С учетом инфляции доллара средняя зарплата в Беларуси по сравнению с 2013 годом не только не выросла, но и сократилась на 12,5%.

«Для сравнения, за то же время зарплаты [брутто] в Польше подскочили с $1231 до $2011, а в Молдове — с $298 до $792.

При нынешнем политическом режиме Беларусь ждет продолжение застоя. И дело не в экономических санкциях, а в стимулах, которые создают власти», — говорит Алесь Алехнович.

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