закрыть
19 декабря 2024, четверг, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии на военной базе задержали китайского шпиона

3
  • 19.12.2024, 8:58
  • 2,606
В Германии на военной базе задержали китайского шпиона

Гражданин КНР снимал на камеру военные объекты в городе Киль.

В немецком городе Киль на территории военно-морской базы задержали гражданина Китая. Прокуратура подозревает мужчину в шпионаже.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мужчину задержали с камерой на базе ВМС 9 декабря. Прокуратура обвиняет его в фотографировании военных объектов.

«У нас открыто расследование в отношении китайца, которого нашли на территории морского порта», - сказала Карола Ешке, пресс-секретарь департамента уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна.

Расследование происходит на фоне существенного усиления внимания к угрозе безопасности со стороны Китая - процветающая автомобильная промышленность азиатской страны становится все более грозным конкурентом для экономической опоры Германии.

Кроме того, Пекин продолжает сотрудничество с Кремлем даже тогда, когда Запад стремится изолировать Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Город Киль на Балтийском море является домом для одной из трех флотилий немецкого флота и сухим доком, где компания ThyssenKrupp (TKAG.DE) строит подводные лодки.

В октябре Германия взяла на себя командование оперативной группой НАТО в Балтийском море, которое пересекают топливные трубы и кабели передачи данных, неоднократно обрывавшиеся с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Немецкие спецслужбы неоднократно предупреждали о растущей угрозе со стороны китайских спецслужб.

В 2023 году Киль отказался от планов установить партнерство городов-побратимов с китайским военным портом Циндао после того, как исследователи предупредили, что это может служить прикрытием для шпионажа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников