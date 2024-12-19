Известный российский пропагандист выразил сомнения в психическом здоровье лукашистов 12 19.12.2024, 9:02

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Из-за реакции на ликвидацию генерала Кириллова.

В российском канале Alex Parker Returns на 250 тысяч подписчиков появился видеофрагмент из последнего выпуска «Тайные пружины политики». Канал бьет тревогу о состоянии белорусских «союзников».

В цитируемом фрагменте Азаренок скорбит по убитому в Москве генерал-лейтенанту Игорю Кириллову и призывает небесные кары на головы тех, кто по этому поводу радуется:

«Генерал — он остался жив. И обрушит с небес на вас химическое оружие…», — говорит Азаренок.

Комментарий Alex Parker Returns к этой речи короткий:

«Новости психиатрии из Беларуси».

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