Удар мести: Израиль атаковал позиции хуситов в Йемене
- 19.12.2024, 9:05
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После запуска ракеты с их стороны.
Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Причиной стал ряд атак боевиков дронами, а также ракетный удар по стране этой ночью.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Согласно заявлению ЦАХАЛа, объекты на западном побережье и в глубине Йемена, по которым ударила израильская авиация, «использовались силами хуситов для своих военных операций».
«Атаки на эти цели наносят ущерб террористическим властям, предотвращая использование инфраструктуры в военных и террористических целях, в частности для переброски иранского оружия в регион», - отметили военные.
Израильские военные также заявили, что «под руководством и при финансировании Ирана», хуситы в течение последнего года действовали вместе с другими боевиками, чтобы напасть на Израиль, «подорвать региональную стабильность и нарушить глобальное судоходство».
Грозное предупреждение
Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с предупреждением лидерам хуситов после ночных израильских ударов по Йемену.
«Длинная рука Израиля дотянется до вас. Тот, кто поднимет руку, получит ее отрубленной. Кто ударит (нас), тот будет поражен многократно», - сказал он.
Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари подтвердил, что целями «точных ударов» были «порты и энергетическая инфраструктура» в подконтрольной повстанцам столице Сане, которые хуситы использовали для «своих военных действий».
«С их нападениями на международные суда и маршруты в Красном море и других местах, хуситы стали глобальной угрозой. Кто стоит за хуситами? Иран», - сказал он в англоязычном видеообращении и пообещал, что военные «будут действовать против любого на Ближнем Востоке», кто будет угрожать Израилю.