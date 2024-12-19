«Путин выходит из игры»
- 19.12.2024, 9:17
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Министр обороны Британии назвал слабое место России.
В Украину в среду, 18 декабря, прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили для обсуждения поддержки Украины и планов на 2025 год с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Он считает признаком «слабости» планы оккупантов о захвате четырех областей Украины (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской) в 2025 году. Ведь в прошлом, по его словам, Россия уже заявляла о «захвате» этих регионов.
«Они [россияне] верили, что их вторжение будет продолжаться неделю. И вот вы: страна, которая все еще воюет более тысячи дней, а Путин сделал стратегический шаг назад в Сирии. Это сигнал для любой страны, которая смотрит на Россию как на своего рода гаранта, на стратегического союзника и союзника по вопросам безопасности, — когда ставки выше всего, Путин просто выходит из игры», — отметил глава Минобороны Великобритании в комментарии NV.
Он также заявил, что Британия продолжает наращивать поставки морских дронов, средств противовоздушной обороны и артиллерии Украине. В 2025 году, к примеру, Лондон хочет усилить поддержку — с помощью сотрудничества в сфере оборонной промышленности, координации международных союзников, а также путем обучения.
По словам Хили, союзники Украины должны не только укрепить ВСУ, но и усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он оказался в «более слабой позиции». И именно Украина должна принимать решение, когда ей можно приостановить боевые действия и начать переговоры с Россией, отметил он.
«И мы также готовы усилить санкции и давление, которое мы готовы оказывать на Путина и людей, отвечающих за обход санкций, на флоты кораблей, которые помогают избежать международного осуждения и эмбарго на нефть и газ», — подчеркнул министр обороны Великобритании.