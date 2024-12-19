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Броня, сирена и тепловизор: представлен экстремальный внедорожник Lexus

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  • 19.12.2024, 9:23
  • 1,560
Броня, сирена и тепловизор: представлен экстремальный внедорожник Lexus

Днище бронированного авто защищено от взрыва двух гранат одновременно.

Новый Lexus GX 550 получил бронированную модификацию. Создали ее в канадской компании Inkas, которая специализируется на защищенном транспорте. Подробности авто раскрыли на ее сайте.

Бронированный внедорожник Lexus GX 550 внешне трудно отличить от стандартной модели. В его салоне установили стальную бронекапсулу, которая выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибра 7,62 мм. Днище защищено от взрыва двух гранат одновременно.

Конечно же, Lexus GX 550 Inkas получил пуленепробиваемые стекла и 20-дюймовые шины, которые позволяют продолжать движение при проколе. Дополнительно защитили бензобак и усилили дверные петли.

За доплату предлагают установить систему пожаротушения, тепловизор, систему фильтрации воздуха, сирену и громкоговоритель. Также есть возможность прорезать эвакуационный люк в крыше.

Бронированный Lexus GX 550 сохранил стандартный силовой агрегат — 3,5-литровый V6 твин-турбо на 354 л. с., 10-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Поскольку внедорожник потяжелел, то пришлось усилить подвеску.

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