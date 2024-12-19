Беларусь вводит новые визовые правила для иностранцев

Беларусь вводит новые визовые правила для иностранцев3
- 19.12.2024, 9:47
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Они начнут действовать через три месяца.
В Беларуси через три месяца иностранцам начнут выдавать для въезда в страну электронные визы. Это предусмотрено постановлением правительства от 16 декабря № 953. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, отмечает «Наша Ніва».
Документ вносит большое количество изменений в визовые правила Республики Беларусь. Среди них и введение электронной визы, которая представляет собой запись о разрешенном иностранцу въезде, который сохраняется в автоматизированной системе «Консул».
Выдача электронной визы будет услугой единого портала электронных услуг. Ее смогут получить владельцы обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, Германии, Великобритании, Польши, Австралии.
Для этого им нужно подать в личном кабинете портала заявку, а также не находиться в списке лиц, въезд которых запрещен или нежелателен, и не иметь нарушений по срокам временного пребывания в стране при предыдущих визитах.
Электронные визы являются одноразовыми и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 дней без внесения в них информации о совместно следующих лицах.
Предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.
Рассмотрение визовой заявки проводится в течение семи календарных дней. Выдача электронных виз в срочном порядке не осуществляется.
Оплата услуги по выдаче электронной визы должна производиться безналичным способом банковскими картами международных платежных систем.