Беларусь вводит новые визовые правила для иностранцев 3 19.12.2024, 9:47

2,982

Они начнут действовать через три месяца.

В Беларуси через три месяца иностранцам начнут выдавать для въезда в страну электронные визы. Это предусмотрено постановлением правительства от 16 декабря № 953. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, отмечает «Наша Ніва».

Документ вносит большое количество изменений в визовые правила Республики Беларусь. Среди них и введение электронной визы, которая представляет собой запись о разрешенном иностранцу въезде, который сохраняется в автоматизированной системе «Консул».

Выдача электронной визы будет услугой единого портала электронных услуг. Ее смогут получить владельцы обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, Германии, Великобритании, Польши, Австралии.

Для этого им нужно подать в личном кабинете портала заявку, а также не находиться в списке лиц, въезд которых запрещен или нежелателен, и не иметь нарушений по срокам временного пребывания в стране при предыдущих визитах.

Электронные визы являются одноразовыми и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 дней без внесения в них информации о совместно следующих лицах.

Предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.

Рассмотрение визовой заявки проводится в течение семи календарных дней. Выдача электронных виз в срочном порядке не осуществляется.

Оплата услуги по выдаче электронной визы должна производиться безналичным способом банковскими картами международных платежных систем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com