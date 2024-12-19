Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в направлении «империи зла»1
- 19.12.2024, 9:54
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Воздушные силы Украины опубликовали уникальные кадры.
Воздушные силы обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ.
Об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в «Фейсбуке».
«Нет ничего прекраснее ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла! Спасибо пилотам 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу», - говорится в сообщении.
В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины.
Фотографии сделаны Алексеем Бобовниковым.