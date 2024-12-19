«Объясните мне, где зайчики и снежинки?»3
- 19.12.2024, 9:55
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Белорус из Бреста возмутился одеждой чужих детей на утреннике.
Отец повел свою маленькую дочку на утренник в Брестский театр кукол. Кажется, у мужчины нет претензий к развлекательной программе. А вот одежда других детей его возмутила.
Мужчина выложил в тикток видео с танцами у новогодней елки. Казалось, что могло пойти не так? Но повод для недовольства нашелся:
@lazukoalexander #елка #елкановогодняя🎄 #утренник #новыйгод #дети ♬ оригинальный звук - Лазуко Александр
— Вы ребенка в игровую комнату привели или на елку? Когда ребенок один в новогоднем платье! (мужчина подразумевает то, что его дочь на фоне остальных детей одета более празднично. — «НН»). Объясните мне, пожалуйста, где зайчики, лисички, снежинки? Что происходит? — написал автор ролика на видео.
Видно, что большинство детей пришли на утренник в обычной одежде — брюках и свитерах. Дочь же мужчины одета в пышное платье.
За три дня видео набрало более 200 тысяч просмотров и 11 тысяч лайков. А в комментариях началась дискуссия. Одни поддержали автора ролика: «Когда все в нарядных костюмах, платьях — это особое настроение, атмосфера. Ведь интересно не только самому нарядиться, но и на других посмотреть. Просто родителям лень стало выдумывать что-то».
Другие не видят смысла в «Пафосе на один час»: «Другие родители просто спросили у детей, в чем они хотят пойти. Мне в детстве куда больше хотелось пойти в удобной одежде, а не в пышном платье, лишь бы как принцесса».
Третьи начали обвинять школу в том, что исчезла одинаковая школьная форма: «Родители поколения без формы в школе. И они понятия не имеют, что, куда и как надевать на себя, не то, что на детей».
Кто-то подошел и с точки зрения финансов: «У некоторых стоит выбор оплатить елку или костюм. Не зарекайтесь».
Одна из комментаторов пошутила: «Сами же недавно осуждали квадроберов, вот и нет сейчас лисичек и зайчиков».