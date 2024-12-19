Украина и Польша решили избавить Европу от российского газа 19.12.2024, 10:12

Идет работа над созданием Восточно-Европейского газового хаба.

Украина и Польша работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который должен обеспечить поставками топлива страны Европы после прекращения транзита российского газа, заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, украинские подземные хранилища газа и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут стать основой для новой бизнес-модели, которая заменит пока еще действующий маршрут поставок газа из России. «Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых СПГ. <…> Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заменить российский газ», — сказал Колесник.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит через украинскую территорию российского газа, который был заключен в 2019 году, истекает в конце текущего года. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод «Ямал–Европа» эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Власти Украины на фоне войны отказались продлевать транзитный контракт с Россией. В офисе президента Украины допустили, что страна может транспортировать в Европу топливо из других стран, например Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

Власти Евросоюза также неоднократно заявляли, что не заинтересованы в продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. Однако ключевые газовые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита в 2025 году. При этом, как писала Financial Times, в европейских странах ожидают проблем с поставками газа в зимние месяцы. Трейдеры отмечали, что через Украину в ЕС поступает лишь около 5% годового объема импорта газа, но прекращение транзита несет в себе риски. «Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», — отмечал один из трейдеров.

В свою очередь, базовый сценарий «Газпрома» на 2025 год предполагает, что транзит через Украину осуществляться не будет, писали Reuters и Bloomberg.

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