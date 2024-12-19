закрыть
19 декабря 2024, четверг, 10:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Польша решили избавить Европу от российского газа

  • 19.12.2024, 10:12
Украина и Польша решили избавить Европу от российского газа

Идет работа над созданием Восточно-Европейского газового хаба.

Украина и Польша работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который должен обеспечить поставками топлива страны Европы после прекращения транзита российского газа, заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, украинские подземные хранилища газа и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут стать основой для новой бизнес-модели, которая заменит пока еще действующий маршрут поставок газа из России. «Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых СПГ. <…> Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заменить российский газ», — сказал Колесник.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит через украинскую территорию российского газа, который был заключен в 2019 году, истекает в конце текущего года. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод «Ямал–Европа» эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Власти Украины на фоне войны отказались продлевать транзитный контракт с Россией. В офисе президента Украины допустили, что страна может транспортировать в Европу топливо из других стран, например Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

Власти Евросоюза также неоднократно заявляли, что не заинтересованы в продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. Однако ключевые газовые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита в 2025 году. При этом, как писала Financial Times, в европейских странах ожидают проблем с поставками газа в зимние месяцы. Трейдеры отмечали, что через Украину в ЕС поступает лишь около 5% годового объема импорта газа, но прекращение транзита несет в себе риски. «Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо», — отмечал один из трейдеров.

В свою очередь, базовый сценарий «Газпрома» на 2025 год предполагает, что транзит через Украину осуществляться не будет, писали Reuters и Bloomberg.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников