«Море взрывов и звуки ракет»: атака на крупнейший НПЗ на юге РФ длилась почти час 1 19.12.2024, 10:05

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ВСУ поразили ценный компонент предприятия в Новошахтинске.

ВСУ атаковали в Новошахтинске местный НПЗ.

Эксперты говорят, что установка первичной перегонки нефти — самый ценный и труднозаменяемый компонент НПЗ.

Сама же атака началась в ночь на 19 декабря 2024 года. Вначале ракетами был атакован «Комбинат «Каменский», который производит снаряды для РСЗО и топливо для баллистических ракет, а уже в ночь на 19 декабря и очередной НПЗ.

Стоит отметить, что в марте и июне 2024 года ВСУ уже атаковали НПЗ в Новошахтинске. Тогда завод некоторое время приостановил свою работу.

Всего же по этому заводу ВСУ с 2022 года нанесли четыре удара и три из них пришлись на текущий год.

В Сети появилось уже очень много кадров как самой атаки, так и ее последствия в виде мощного пожара на территории НПЗ.

Местные жители сообщают о звуках работы ПВО, автоматных очередях и взрывах. Некоторые российские паблики пишут, что атака длилась больше 40 минут.

РосСМИ пишут, что завод атаковали как беспилотники, так и ракеты.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил пожары на территории НПЗ в результате атаки дронов.

Журналисты агентства Reuters заявили, что с ноября 2024 года завод работает только на половину своих мощностей. Также еще летом МО РФ приняло решение натянуть над главными объектами НПЗ антидроновые сетки. Однако, судя по сегодняшним роликам из Новошахтинска, они не сильно помогли.

Известно, что ежегодно Новошахтинский НПЗ производит до 5 млн тонн продукции. Сам же завод является крупнейшим поставщиком нефти на юге РФ.

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