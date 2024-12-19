«Взял деньги «на бизнес» даже у таксиста»
- 19.12.2024, 10:15
История белоруса из Ошмян, который очень любил играть на автоматах.
Житель Ошмян брал в долг деньги на «развитие бизнеса», но тратил все в игровых автоматах. Столичные милиционеры задержали 51-летнего мужчину, сообщили в МВД.
К примеру, у минчанки он взял под расписку около 11 тысяч рублей якобы для закупки мясной продукции для продажи. В срок не вернул. У мужчины действительно есть бизнес, но несколько последних лет он убыточен, отметили в МВД.
«Также установлено еще четверо пострадавших, среди которых его знакомые и даже водитель такси, который однажды подвозил задержанного, — рассказали в ведомстве. — Общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей в эквиваленте. Чужие деньги фигурант тратил в игорных заведениях».
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. По ч. 3 ст. 209 УК мужчине грозит до семи лет колонии.