«Взял деньги «на бизнес» даже у таксиста» 19.12.2024, 10:15

История белоруса из Ошмян, который очень любил играть на автоматах.

Житель Ошмян брал в долг деньги на «развитие бизнеса», но тратил все в игровых автоматах. Столичные милиционеры задержали 51-летнего мужчину, сообщили в МВД.

К примеру, у минчанки он взял под расписку около 11 тысяч рублей якобы для закупки мясной продукции для продажи. В срок не вернул. У мужчины действительно есть бизнес, но несколько последних лет он убыточен, отметили в МВД.

«Также установлено еще четверо пострадавших, среди которых его знакомые и даже водитель такси, который однажды подвозил задержанного, — рассказали в ведомстве. — Общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей в эквиваленте. Чужие деньги фигурант тратил в игорных заведениях».

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. По ч. 3 ст. 209 УК мужчине грозит до семи лет колонии.

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