Путин уязвим Юрий Богданов

19.12.2024, 10:23

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Начинает работать «обратный эффект».

Быстрое и эпическое падение режима Асада, который 13 лет боролся с оппозицией при поддержке союзников, в очередной раз напомнил - диктатуры хрупкие. Нас, тех, кто родился в СССР или на его руинах, это не должно было бы удивлять. Но верующих в неуязвимость режима Путина много, и российская пропаганда помогает.

Но на самом деле большинство факторов, которые определяют судьбу режима КГБшников, уже ведут его к краху. Вопрос в тайминге и контексте. Поэтому давайте эту тему немного детализируем.

Почему диктатуры в принципе уязвимы?

Любая диктатура, независимо от ее формы и масштабов, имеет фундаментальные уязвимости. Хотя внешне они демонстрируют жесткость, контроль и силу, эти режимы держатся на тонком балансе: репрессии, коррупция, пропаганда и страх. Однако внутренняя стабильность диктатур является иллюзорной по ряду причин:

1. Централизация власти делает систему зависимой от одного человека или узкого круга элит. Гибель или ослабление лидера часто запускает «эффект домино».

2. Институциональная деградация. В диктатурах государственные институты постепенно превращаются в инструменты обогащения или репрессий. Сильных государственных механизмов, способных обеспечивать управление, почти не остается.

3. Социальная апатия и демотивация. Пропаганда и страх не создают мотивации для конструктивного развития общества. Отсутствие социальных лифтов и справедливости приводит к апатии большинства и радикализации меньшинства.

4. Неустойчивая экономика. Диктатуры часто базируются на сырьевой экономике и централизованном контроле. Коррупция, неэффективность и санкции делают их уязвимыми к кризисам.

5. Насилие как инструмент управления. Массовые репрессии и войны всегда имеют «обратный эффект». Подрыв доверия к власти, накопление оружия и демобилизованных воинов грозит внутренним взрывом.

Именно эти факторы сейчас разрывают путинскую Россию изнутри. Кремль, который держится на иллюзии силы, постепенно теряет контроль над страной. А куча исторических примеров доказывает, что упадок диктатур часто является стремительным и разрушительным.

Системные слабости путинской России (и России как поздней империи).

1. Демографический коллапс. Россия вымирает. Население сокращается на 1 млн ежегодно, а демографический потенциал, необходимый для поддержания империи, уже исчерпан. Больше всего вымирают именно «русские» регионы, тогда как прирост населения сохраняется только на Кавказе. Это усиливает этнические и религиозные противоречия и создает основу для будущих конфликтов.

2. Пространственная ловушка. Огромные территории с низкой плотностью населения делают Россию «недособранным» государством. Централизованная модель управления превращает периферию в финансовое бремя, а логистика в отдаленных регионах становится неподъемной. Расходы на содержание такого одоробла слишком велики. Так, компактные государства имеют стратегическое преимущество в плане способности выжить.

3. Коррумпированная модель. Путинская Россия превратилась в сплошную клептократию, где ресурсы сосредоточены в руках узкого круга элит. Коррупционно - феодальная модель парализует нормальное экономическое развитие, а система власти базируется не на законах, а на личных сделках и лояльности.

4. В вопросе социальной демотивации Путин установил рекорды. Он хотел, чтобы его общество было максимально атомизированным и оппортунистическим. И да, российское общество - это атомизированная масса, лишенная смысла, мотивации и единства. Война в Украине лишь обострила это состояние, создав огромную прослойку вооруженных и травмированных преступников, которые не смогут интегрироваться в мирную жизнь.

Война - катализатор разрушения экономики подобных режимов.

Удержать свою власть Путин всегда пытался централизацией ресурсов, жестким государственным контролем за ключевыми активами, а в последние 10 лет - все большим насилием над обществом.

Российская экономика давно страдает от «голландской болезни» - когда зависимость от экспорта сырья уничтожает другие отрасли экономики. Это привело к тому, что застой начался в российской экономике еще в 2012 году.

Юрий Богданов, «Телеграм»

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