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В Беларуси продают шпроты, вызвавшие вспышку ботулизма в России

  • 19.12.2024, 10:27
В Беларуси продают шпроты, вызвавшие вспышку ботулизма в России
иллюстративное фото

Продукт изготовили на рыбзаводе «За Родину».

Две женщины из Екатеринбурга (Россия) попали в больницу после употребления шпротов. Продукт они купили у мужчины на рынке, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области РФ.

По данным ведомства, женщины съели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод «За Родину». Товар был изготовлен 13 сентября 2024 года.

После этого их состояние ухудшилось. Медики диагностировали у них ботулизм. Сейчас обе пострадавшие в тяжелом состоянии, а продукция находится на экспертизе.

Сообщается, что баночку шпротов женщины купили на рынке у мужчины, который торговал продуктами из грузового авто.

Отметим, что «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод «За Родину» продаются и в Беларуси. На «Е-доставке» банка объемом 270 грамм по скидке стоит 5,49 рубля.

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