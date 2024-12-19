В Беларуси продают шпроты, вызвавшие вспышку ботулизма в России 19.12.2024, 10:27

иллюстративное фото

Продукт изготовили на рыбзаводе «За Родину».

Две женщины из Екатеринбурга (Россия) попали в больницу после употребления шпротов. Продукт они купили у мужчины на рынке, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области РФ.

По данным ведомства, женщины съели «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод «За Родину». Товар был изготовлен 13 сентября 2024 года.

После этого их состояние ухудшилось. Медики диагностировали у них ботулизм. Сейчас обе пострадавшие в тяжелом состоянии, а продукция находится на экспертизе.

Сообщается, что баночку шпротов женщины купили на рынке у мужчины, который торговал продуктами из грузового авто.

Отметим, что «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» от ООО «Рыбзавод «За Родину» продаются и в Беларуси. На «Е-доставке» банка объемом 270 грамм по скидке стоит 5,49 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com