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В Париже погибла известная российская модель и телеведущая

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  • 19.12.2024, 10:29
  • 5,946
В Париже погибла известная российская модель и телеведущая

Ее сбила резко свернувшая легковушка.

Российскую модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбила легковушка в Париже (Франция), пишет (RTVI https://t.me/rtvimain/106073).

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала StarHit знакомая модели.

Савицкая работала телеведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour.

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