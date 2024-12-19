В Париже погибла известная российская модель и телеведущая

В Париже погибла известная российская модель и телеведущая2
- 19.12.2024, 10:29
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Ее сбила резко свернувшая легковушка.
Российскую модель и телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбила легковушка в Париже (Франция), пишет (RTVI https://t.me/rtvimain/106073).
«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала StarHit знакомая модели.
Савицкая работала телеведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour.