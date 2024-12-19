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«Неужели это все съест девочка за 5 дней?»

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  • 19.12.2024, 10:44
  • 1,276
«Неужели это все съест девочка за 5 дней?»

Белоруска показала еду, которую отправляет дочке-студентке на неделю.

Белоруска показала в TikTok недельный запас продуктов, который отправляет своей дочке-студентке. Ролик набрал почти миллион просмотров за несколько дней, пишет «Зеркало».

Белоруска показала недельный «рацион-тормозок» своей дочери-студентки. В составе:

• капуста, тушенная с фаршем и рисом;

• плов со свининой;

• блинчики с творогом;

• печенье песочное с повидлом;

• булочки с яблочным вареньем;

• пирожки с творогом;

• чебуреки с мясом и с сыром;

• рыбные котлеты;

• бедро с яблоком и грецким орехом;

• сосиски в тесте;

• салат из яблока и моркови с майонезом;

• желе на кефире с мультифруктовым соком;

• домашняя карамель.

Тормозком называют перекус, который берут с собой на работу или в дорогу, слово распространено среди шахтеров, в Беларуси часто используется жителями Солигорска.

@elena.rusak8

♬ оригинальный звук - Elena Rusak

Популярные комментарии (всего их более 2,2 тысячи) под видео такие:

• «Это все сжирается толпой за два вечера».

• «Какие все злые, я учусь в медицинском, времени нет готовить, поэтому проще в выходные вместе с мамой наготовить на целую неделю и разогревать».

• «У меня мальчик-студент, сказал „у меня руки есть, и плиты в общаге есть, и сам приготовлю“, берет из дома продукты и сам каждый день готовит».

• «Все так гордятся, что дети сами готовят или покупают готовую еду… Не знаю, мне в радость собрать и приготовить своему студенту на несколько дней».

• «Неужели это все съест девочка за 5 дней?»

• «Молодец, мама! Это и называется любовь и забота. Успеет еще сама наготовиться, жизнь всему научит. А вот эту еду будет до старости с благодарностью вспоминать».

• «Всем самостоятельным! Полноценно готовить студентам не хватает времени и свободных конфорок. Деньги не всегда распределяются правильно. Чтобы не сидеть голодными, они пристраиваются к тем, у кого еда».

• «Как студент, говорю от всей души спасибо всем таким мамам. Иногда реально нет времени и сил даже на варку пельменей».

• «Ключевое слово „девочка“. Сама не пробовала?!»

• «Сын студент, изначально заготавливала очень много, потом узнала, что во вторник еды уже нет, перестала истязать себя готовкой, деньги даю, зачем стоять у плиты ради чужих людей».

• «Я помню свою студенческую жизнь с 15 лет. Пакет картошки, морковки, и огурцы, помидоры в банках. И это своими ручками тянешь с вокзала в общагу…»

• «Девочка-студентка сама уже должна себе готовить. У меня парни готовят, даю только тушенку, заморозки, закрутки и крупы».

• «Вы такая крутая мама».

В целом весь TikTok женщины посвящен готовке. Например, в недавнем видео она показывает процесс приготовление колбасок-кабаносов.

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