«Неужели это все съест девочка за 5 дней?»2
- 19.12.2024, 10:44
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Белоруска показала еду, которую отправляет дочке-студентке на неделю.
Белоруска показала в TikTok недельный запас продуктов, который отправляет своей дочке-студентке. Ролик набрал почти миллион просмотров за несколько дней, пишет «Зеркало».
Белоруска показала недельный «рацион-тормозок» своей дочери-студентки. В составе:
• капуста, тушенная с фаршем и рисом;
• плов со свининой;
• блинчики с творогом;
• печенье песочное с повидлом;
• булочки с яблочным вареньем;
• пирожки с творогом;
• чебуреки с мясом и с сыром;
• рыбные котлеты;
• бедро с яблоком и грецким орехом;
• сосиски в тесте;
• салат из яблока и моркови с майонезом;
• желе на кефире с мультифруктовым соком;
• домашняя карамель.
Тормозком называют перекус, который берут с собой на работу или в дорогу, слово распространено среди шахтеров, в Беларуси часто используется жителями Солигорска.
@elena.rusak8 ♬ оригинальный звук - Elena Rusak
Популярные комментарии (всего их более 2,2 тысячи) под видео такие:
• «Это все сжирается толпой за два вечера».
• «Какие все злые, я учусь в медицинском, времени нет готовить, поэтому проще в выходные вместе с мамой наготовить на целую неделю и разогревать».
• «У меня мальчик-студент, сказал „у меня руки есть, и плиты в общаге есть, и сам приготовлю“, берет из дома продукты и сам каждый день готовит».
• «Все так гордятся, что дети сами готовят или покупают готовую еду… Не знаю, мне в радость собрать и приготовить своему студенту на несколько дней».
• «Неужели это все съест девочка за 5 дней?»
• «Молодец, мама! Это и называется любовь и забота. Успеет еще сама наготовиться, жизнь всему научит. А вот эту еду будет до старости с благодарностью вспоминать».
• «Всем самостоятельным! Полноценно готовить студентам не хватает времени и свободных конфорок. Деньги не всегда распределяются правильно. Чтобы не сидеть голодными, они пристраиваются к тем, у кого еда».
• «Как студент, говорю от всей души спасибо всем таким мамам. Иногда реально нет времени и сил даже на варку пельменей».
• «Ключевое слово „девочка“. Сама не пробовала?!»
• «Сын студент, изначально заготавливала очень много, потом узнала, что во вторник еды уже нет, перестала истязать себя готовкой, деньги даю, зачем стоять у плиты ради чужих людей».
• «Я помню свою студенческую жизнь с 15 лет. Пакет картошки, морковки, и огурцы, помидоры в банках. И это своими ручками тянешь с вокзала в общагу…»
• «Девочка-студентка сама уже должна себе готовить. У меня парни готовят, даю только тушенку, заморозки, закрутки и крупы».
• «Вы такая крутая мама».
В целом весь TikTok женщины посвящен готовке. Например, в недавнем видео она показывает процесс приготовление колбасок-кабаносов.