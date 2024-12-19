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Белорусские пловцы не могут получить деньги за участие в международных турнирах

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  • 19.12.2024, 11:18
  • 1,838
Белорусские пловцы не могут получить деньги за участие в международных турнирах

На это пожаловался главный тренер национальной сборной по плаванию.

Главный тренер национальной сборной Беларуси по плаванию Андрей Липницкий в эфире телеканала «Беларусь 5» начал жаловаться, что белорусские пловцы не могут получить призовые деньги за участие в международных турнирах.

Липницкий упомянул, что с 2021 года против режима Лукашенко и банковской системы Беларуси введены санкции.

«В связи с этим Международная федерация не может перечислить спортсменам причитающиеся им призовые», — признается спортивный специалист.

По словам Липницкого, белорусская сторона работает в тесном контакте с Международной федерацией, и небольшие сдвиги в урегулировании проблемы уже есть. 

«Эти деньги не исчезают. Как только ситуация улучшится, спортсмены получат все свои награды», — уверяет он.

Санкции, о которых идет речь, были введены ещё да начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Белорусские банки попали под западные санкции за поддержку репрессивного режима Лукашенко.

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