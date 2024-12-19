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«Юта» Колячонка в овертайме одолела «Ванкувер»

  • 19.12.2024, 11:30
«Юта» Колячонка в овертайме одолела «Ванкувер»

Белорусский защитник исполнил 2 броска.

«Юта» в домашнем матче взяла верх над «Ванкувером» – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.

Белорусский защитник «Юты» Владислав Колячонок провел на льду 11:01 (16 смен), исполнил 2 броска (1 мимо), совершил 4 потери, заблокировал 1 бросок соперника и закончил матч с показателем полезности «0».

В 16 матчах нынешнего чемпионата НХЛ на счету Колячонка 5 (2+3) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «-5».

За несколько секунд до окончания дополнительного времени российский защитник «Юты» Михаил Сергачев подключился к атаке и сумел переиграть голкипера гостей, оформив волевую победу.

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