Британия может отправить войска в Украину 19.12.2024, 11:31

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Министр обороны Великобритании назвал цели.

Украина вошла в критический период войны

Британии необходимо «сделать обучение лучше подходящим для того, что нужно украинцам». Такое мнение во время своего визита в Киев озвучил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Таким образом он «открыл двери» для отправки британских войск в Украину для помощи в обучении солдат ВСУ, информирует The Telegraph.

«Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев», - заявил он.

Отвечая на вопрос, означает ли это начало учений с участием британских военных на территории Украины, Гили отметил: «Мы будем искать, где сможем, чтобы ответить на то, чего хотят украинцы. Они воюют».

Министр, выдвигая такое предложение, стал первым представителем правительства, который осмелился на такой шаг.

По мнению Гили, Киев должен вступать в переговоры «с позиции силы, а не слабости».

Он выдвинул такое видение ситуации, объявляя о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов фунтов стерлингов. Также он подчеркнул, что страна находится под растущим давлением относительно вступления в мирные переговоры с Россией.

В свою очередь, по словам Гили, Украине нужно продолжать наращивать свою способность бороться и сдерживать Путина.

Объявляя о пакете поддержки, Гили заявил: «Спустя почти три года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение, глубина его просчетов очевидна как никогда, поскольку храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несокрушимым духом. Но они не могут действовать в одиночку, поэтому Великобритания будет усиливать наше международное лидерство в отношении Украины в течение 2025 года».

Кроме этого, министр обороны Великобритании признал в комментарии LBC в четверг, что сейчас «критический период для Украины».

«Россияне оказывают давление на Украину на линии фронта, но сам Путин демонстрирует признаки слабости, призывая северокорейские войска для усиления собственной армии, отказываясь от Асада и не сумев защитить собственные позиции в Сирии», - резюмировал он.

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