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Нью-Васюки от Путина и Лукашенко

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  • Михаил Брошин
  • 19.12.2024, 11:34
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Нью-Васюки от Путина и Лукашенко

Кремлевский «цивилизационный» проект провалился.

На ленте российского пропагандистского агентства «Новости» среди вала антизападных публикаций внезапно появилась колонка под заголовком «Россия планирует объединиться с Украиной и Евросоюзом».

Информационным поводом для статьи стало скучнейшее заседание Евразийского межправительственного совета. Автор сам честно признается, что главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) занимались там лишь «сверкой часов и обсуждением дальнейших шагов».

«Особых сенсаций озвучено не было, кроме одной: данное мероприятие является одной из ключевых точек самого крупного интеграционного и цивилизационного проекта на нашем континенте в этом столетии», – гордо провозглашает РИА «Новости».

А как же Евросоюз, к которому только в 21 веке присоединилось гораздо больше стран, чем входит в ЕАЭС? Про ШОС, созданную в 2001-м, тоже как-то подзабыли.

Однако главная хохма заключается даже не в этом. Кремлевское агентство пытается выдать муху за слона, рисуя блестящее настоящее и ослепительное будущее ЕАЭС.

Этот проект стартовал в 2000 году под вывеской Евразийское экономическое сообщество. В 2015-м в результате ребрендинга он превратился в ЕАЭС. Однако и в преддверии 2025-го союз не может похвастаться большими успехами.

На старте в Евразийский экономический союз входили три страны: Беларусь, Казахстан и Россия. За четверть века к ним добавились лишь две, причем не Китай и Индия, а Армения и Кыргызстан. Более, чем скромно, для проекта, замахивавшегося на «крупнейший интеграционный и цивилизационный».

Даже лояльные Кремлю эксперты оценивают достижения ЕАЭС скептически. На сайте Российского совета по международным делам (некоммерческая организация, созданная в 2010-м по распоряжению президента РФ) директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Андрей Точин констатирует:

«Евразийский экономический союз в текущем виде существует уже девять лет. Таможенный союз существует с 2010 г. И, по-хорошему, намного дальше классического таможенного союза ЕАЭС не ушел. Изначально декларированные цели реализуются, к сожалению, достаточно медленно».

Перспективы ЕАЭС, по версии Точина, тоже не выглядят чрезмерно обнадеживающе:

«России нужно будет приложить титанические усилия, чтобы продемонстрировать эффективность работы ЕАЭС. Чтобы партнеры продолжали ориентироваться именно на российский опыт, на российские управленческие технологии. На нынешнем этапе, когда в отношении самой крупной экономики Союза применяются масштабные санкции, партнеры по интеграции начинают сомневаться в необходимости углубления сотрудничества, и это большой вызов для евразийской интеграции».

Однако РИА «Новости» не привыкать к игнорированию реальности. Агентство рисует картину очередных «Нью-Васюков»: «На каком-то этапе логичным этапом развития проекта может стать присоединение к нему и Украины, и Европейского союза».

Ну конечно! После вторжения России в Украину популярность ЕАЭС растет в геометрической прогрессии.

Видите, очередь до горизонта из желающих вступить в этот союз? Не видите? И Украину в первых рядах не видите? Значит, у вас хорошо и со зрением, и со здравым смыслом. В отличие от фантазеров из РИА «Новости».

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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