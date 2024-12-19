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«Всю Россию будет видно в Москве с балкона»

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  • Оксана Забужко
  • 19.12.2024, 11:47
  • 3,626
«Всю Россию будет видно в Москве с балкона»

Как еще при Андропове был предсказан распад империи.

Безумно это все-таки интересно — следить за тем, как происходит МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ…

От первых осторожных намеков и прогнозов, от публичных упоминаний особо отважных либералов о том, что «большую часть России населяют нерусские народы, имеющие право на самоопределение», — через колоссальный символический перелом (мы его по достоинству еще не оценили!), то есть вступление украинского войска на землю Курщины — до точно сформулированного лозунга на футболке сначала украинского президента, затем литовской спортсменки, и вот уже буквально назавтра после скандала в Будапеште начинает кружить в сети конкретная карта конкретного года: следующий шаг обрастания идеи «мясом»! Теперь это звучит как план.

А теперь садитесь в кружок, и я расскажу вам быль, которую мне рассказывали из первых рук когда-то во Львове. Так вот, в темные и печальные щербицко-брежневские времена был там славный на весь город и окрестности знахарь-экстрасенс по имени Гаврила, которого боялись и менты, и КГБ, потому что он, пока его вели в камеру, успевал рассказать конвоирам все об их прошлом, настоящем и будущем, а мистический страх для совка-атеиста — это такая штука, от которой не защитит ни Брежнев, ни Андропов… Поэтому Гаврилу заперли подальше от беды, чтобы не мозолил глаза начальству, охранником куда-то на завод, и он себе и дальше жил как хотел — вел прием больных и страждущих, плывших к нему плавом, и говорил, что и кому считал нужным.

Человек, который мне рассказывал эту историю, был тогда студентом и проходил на том заводе практику весной 1983-го — когда Генсеком уже стал Андропов, начались милицейские облавы на людей по магазинам и кинотеатрам (почему не на работе?), стало ясно, что готовится какая-то ужасная гэбэшная диктатура, а перепуганные студенты, выскочив из цеха на перекур, лихорадочно обсуждали — что же это оно теперь будет, и как его жить, и как спасаться от такого государства? И тут возле них остановился дед-сторож (они не знали, кто это) и сказал (цитирую дословно, как мне было пересказано):

— Ребята, вы не печальтесь: государство скоро так исчезнет, что и не заметите. Будут Украина и Россия отдельно, будут они нас еще тянуть в Союз, будет большая война, но недолго, а в конце из всей той России останется столько, что будет видно в Москве с балкона. Я до того уже не доживу, а вы еще увидите.

Это был, повторяю, 1983 год: первая, известная мне, публичная озвучка идеи. Ребята запомнили.

А теперь уже остается — только наблюдать, как она будет воплощаться: процесс так же увлекателен, как движение от первого замысла в голове творца (здесь было бы правильно с большой — Творца) до готового произведения.

В добрый час!

Оксана Забужко, «Фейсбук»

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