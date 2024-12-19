Названа причина пожара в ТЦ в Витебске 3 19.12.2024, 11:42

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Определен очаг пожара.

Специалисты сообщили, что могло стать причиной пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске.

Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков заявил, что осмотр места происшествия закончен. Специалисты заметили «непроектные изменения, которые внесены в электропроводку».

Также эксперты сказали о признаках работы электросетей в аварийном режиме — то есть о коротком замыкании.

«Определен очаг пожара по характерным признакам, он составлял 20 на 20 метров», — уточнил Алексей Волков.

Пожар в витебском торговом центре случился в пятницу, 13 декабря. К медикам попали 20 человек, включая сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 18 декабря в больницах оставались девять пострадавших, причем одна женщина — в тяжелом состоянии.

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