Где и за сколько купили самый дорогой дом в Беларуси в ноябре
- 19.12.2024, 11:50
Его общая площадь — 375 квадратных метров.
Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в ноябре 2024 года, находится в поселке Дроздово, это в 5 километрах от МКАД, сообщает Realt.by.
Дому пять лет, общая площадь составляет 375 квадратных метров, участка — 18 соток.
Обошелся покупателю он в $960 тысяч.
По данным Национального кадастрового агентства это самый дорогой дом, проданный в этом месте. Ранее самой дорогой сделкой здесь был дом за $768 тыс., который купили в 2020 году.