Где и за сколько купили самый дорогой дом в Беларуси в ноябре 19.12.2024, 11:50

Его общая площадь — 375 квадратных метров.

Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в ноябре 2024 года, находится в поселке Дроздово, это в 5 километрах от МКАД, сообщает Realt.by.

Дому пять лет, общая площадь составляет 375 квадратных метров, участка — 18 соток.

Обошелся покупателю он в $960 тысяч.

По данным Национального кадастрового агентства это самый дорогой дом, проданный в этом месте. Ранее самой дорогой сделкой здесь был дом за $768 тыс., который купили в 2020 году.

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