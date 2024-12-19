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Россия выводит системы ПВО и другое современное вооружение из Сирии

  • 19.12.2024, 12:00
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Россия выводит системы ПВО и другое современное вооружение из Сирии

Присутствие РФ в этой стране сокращено до минимума.

Россия выводит современные системы противовоздушной обороны и другое вооружение с баз в Сирии и перебрасывает их в Ливию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и ливийских официальных лиц.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны, в том числе радары для систем перехвата С-400 и С-300, перевезли российские грузовые самолеты из Сирии на базы на востоке Ливии, которые контролирует поддерживаемый Москвой ливийский военачальник Халифа Хафтар.

Россия также вывела войска, военные самолеты и вооружение из Сирии, значительно сократив свое присутствие там.

Как пишет WSJ, сирийские базы были краеугольным камнем способности Москвы распространять свою власть на Ближнем Востоке и в Африке — они служили центром для переброски войск, наемников и оружия. Военно-морская база в Тартусе была единственным пунктом пополнения и ремонта российского флота в Средиземном море.

Теперь, по данным издания, Россия, похоже, пытается использовать еще одного старого партнера в Ливии для сохранения влияния в регионе и поддержания военно-морского присутствия в районе, где США и другие члены НАТО имеют базы и военные корабли.

Россия уже присутствует в Ливии, в том числе через ЧВК Вагнер, которое имеет тесные связи с Хафтаром, чья Ливийская национальная армия контролирует разрушенный войной восток страны. Боевики Вагнера используют объекты Хафтара, в том числе авиабазу, как транзитный узел в другие африканские страны.

В прошлом году высокопоставленные российские чиновники встречались с Хафтаром, чтобы обсудить долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази и Тобрука, которые расположены менее чем в 400 милях от Греции и Италии.

По словам одного из американских чиновников, с которыми пообщалось издание, Москва взвешивает, стоит ли модернизировать объекты в Тобруке, Ливия, для размещения российских военных кораблей.

По данным WSJ, Хафтар, скорее всего, столкнется с давлением со стороны Запада, который не позволит России расширять свое присутствие в Ливии.

США, в том числе во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в прошлом году, неоднократно предупреждали Хафтара о необходимости выслать оттуда российские войска, однако безрезультатно.

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