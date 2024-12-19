«Перед каждым белорусом стоит сложнейший выбор» 1 19.12.2024, 12:05

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Появились оригинальные решения ситуации с ценами в маганзинах на Новый год.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на «сложнейший выбор» каждого перед Новым годом. Речь о ценах на продукты, из которых готовят блюда для новогоднего стола. Комментаторы поделились советами, пишет «Телеграф».

«Перед каждым белорусом стоит сложнейший выбор: сделать салат или все же пожарить мясо», — сказала автор видео.

И показала ценники на продукты в одном из магазинов торговой сети «Евроопт»: красный перец (кило) — 16,99 рубля, баклажан — 14,99, томат — 11,39 и 12,49, грудинка — 10,99.

«Если каждый месяц просто откладывать по 50 р в конвертик, то за год 600 р соберете. И на стол достойный соберете, и на подарки деткам хватит», — поделилась своим лайфхаком одна комментаторша.

«Квашеная капустка, соленый огурчик и пюрешечка со шкварочками. И зачем нам пластиковые помидоры?» — подсказала решение проблемы другая.

«Лучше достанем свои закатки», — считает третья.

Еще один пользователь TikTok думает, что достаточно просто работать, чтобы закупиться продуктами к Новому году: «Секрет прост: я не снимаю тиктоки, а работаю и зарабатываю».

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Часть комментаторов предлагала покупать мясо, а остальное — из своих заготовок. «А мы пьем томатный сок, который заготовили летом. И картошечка своя тушеная с мясом, и закатки, и капуста квашеная. Пироги печем из варенья», — рассказала женщина.

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