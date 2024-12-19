Армия не будет воевать за Лукашенко Telegram-канал «Письма к дочери»

19.12.2024, 12:12

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У белорусских генералов нет никаких иллюзий по поводу своей боеспособности.

В современных военных стратегиях и тактиках ничего не понимаю. Поэтому я читаю умных людей, которые разбираются. И вот люди, которые разбираются, пишут об особенностях ведения военных действий в Курской области северокорейскими солдатами. Так я хочу сказать, что, судя по всему, северокорейские солдаты в современных военных стратегиях и тактиках понимают еще меньше меня.

И почему я не удивлен? А я тебе давно говорил, что северокорейский Ким зря решил проверить непобедимость своей армии в практических полевых условиях.

Потому что непобедимые армии бывают непобедимы, пока их непобедимость никто не проверял. И если ты хочешь, чтобы твоя армия осталась непобедимой, то от практических боевых действий ее лучше держать подальше.

А северокорейская армия, я тебе скажу, в телевизоре еще непобедимее, чем белорусская. Ломать головой кирпичи белорусские и северокорейские красауцы умеют одинаково, но в Северной Корее таких красауцау гораздо больше.

И вот вдруг выяснилось, что навык разбивания кирпичей головой почему-то совершенно не актуален в условиях современных военных действий. И умение выполнять сложные акробатические трюки не помогает против боевых дронов.

И вообще. Оказалось, что актуальный противник, в отличие от условного, совершенно не умеет воевать по правилам. Потому что в своих боевых действиях он вообще не учитывает непобедимый статус непобедимой армии.

Я бы мог тебе сказать, что против актуального противника белорусская армия будет воевать как северокорейская. Но не скажу. Потому что есть один маленький, но очень важный нюанс.

Я подозреваю, что белорусская армия, в отличие от северокорейской, в условиях практических боевых действий за своего гаранта воевать в принципе не будет.

За исключением отдельных совсем уже красауцау. Но совсем уже красауцы хороши в боевых действиях против невооруженных деструктивных пенсионерок. А на вооруженного противника красауцы не подписывались.

А другой важный нюанс состоит в том, что, в отличие от северокорейского Кима, у белорусских генералов нет никаких иллюзий по поводу своей боеспособности. Этих иллюзий даже у белорусского телевизора нет.

За исключением, может Азаренка, который похвалил гаранта стабильности за то, что гарант высадился на берегах Омана «как друг, а не как завоеватель». Но Азаренок божий человек. Ему можно.

А остальные, особенно гарант стабильности, оценивают свой боевой потенциал так, как оно того заслуживает. Поэтому воюют в телевизоре с невероятным противником и громко трясут во все стороны виртуальным «Орешником». Потому что вероятного противника их боеспособность не выдержит.

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