The Economist: Украина может выиграть экономическую войну против России 19.12.2024, 12:16

Некоторые ключевые параметры вселяют оптимизм.

Экономика Украины в целом перестроилась на реалии военного времени. Она по-прежнему на четверть меньше, чем в 2021 году, но впервые с 2022 года, по некоторым ключевым параметрам здоровее, чем российская.

Издание The Economist пишет, что НБУ прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Валюта стабильна, а процентная ставка в размере 13,5%, остается на самом низком уровне за последние 30 месяцев. По сравнению с Россией, где ставка может достигнуть 23%, чтобы остановить падение рубля, банки выглядят неустойчивыми, а ВВП вырастет всего на 0,5-1,5% в 2025 году.

Тимофей Милованов из Киевской школы экономики считает, что проблемы с электричеством могут сократить рост ВВП на один процентный пункт в 2025 году.

Вторая проблема - и самая острая - это нехватка рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем на пятую часть, до 13 миллионов человек. Спрос высок: количество вакансий достигло 65 000 в неделю, по сравнению с 7 000 в первые недели войны, но на среднюю вакансию приходится всего 1,3 заявки, по сравнению с двумя в 2021 году. Заработная плата растет. Министерства экономики и обороны находятся в состоянии перетягивания каната в вопросе мобилизации. Власти Украины до сих пор отказывалось от максималистских требований военных лидеров в ущерб фронту.

Легких решений не существует. Сейчас даже те отрасли, которые считаются критически важными, могут защитить от призыва только половину своих работников. Нанять больше женщин сложно, ведь их не также недостаточно, потому что многие выехали за границу, говорит Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии, аналитического центра в Киеве.

Усугубляет ситуацию нехватка денег - третья проблема. Мелкие фермы и фирмы с трудом могут взять кредит для финансирования своей деятельности. Финансирование долгосрочных капитальных затрат практически невозможно. Растущие расходы на ведение бизнеса сказываются на прибылях. Компании, имеющие внутренних клиентов, пропускают часть повышения цен через себя, подстегивая инфляцию. У экспортеров, которые конкурируют на мировых рынках, такой возможности нет.

Правительство тоже тратит гораздо больше денег, чем получает. По прогнозам, в 2025 году дефицит бюджета составит около 20% ВВП. Почти вся эта сумма - 38 миллиардов долларов - будет финансироваться из внешних источников.

Украина также располагает значительными валютными резервами. По прогнозам, к концу 2024 года они вырастут до 43 миллиардов долларов - пятимесячного объема импорта.

Однако если США откажется от участия, Украина может остаться без средств к существованию уже в 2026 году. Правительства стран ЕС, испытывающие дефицит денежных средств и политические проблемы, вряд ли смогут оплатить еще один крупный счет. Возможности же Украины по сбору дополнительных средств внутри страны ограничены.

Военные события могут привести к кризису до 2026 года. Тем не менее, бизнес настроен сдержанно оптимистично.

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