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19 декабря 2010 года в Беларуси произошло Восстание достоинства

  • 19.12.2024, 12:21
19 декабря 2010 года в Беларуси произошло Восстание достоинства

Сегодня — годовщина белорусской Площади.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли так называемые президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций их итогов. Она стала одной из самых массовых акцией протеста в истории Беларуси. Лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова тогда называли самым сильным кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции. По данным независимых наблюдателей, он должен был выходить во второй тур вместе с Лукашенко. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина так оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».

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