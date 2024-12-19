Эксперт: На борту крейсера «Москва» могли находиться ракеты с ядерными боеголовками

Эксперт: На борту крейсера «Москва» могли находиться ракеты с ядерными боеголовками2
- 19.12.2024, 12:22
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До четырех штук.
На уничтоженном российском крейсере «Москва» среди 16 ракет, предположительно, могло быть от двух до четырех с ядерными боевыми частями. Об этом в интервью для «Украинской правды» рассказал отставной капитан 1 ранга и военный эксперт Степан Якимяк.
«Я думаю, что из шестнадцати минимум две, возможно, до четырех. Это моя оценка. Я не видел никаких секретных документов по этому вопросу, но из практики и опыта боевой подготовки, выходов на боевую службу, а это «специальная военная операция», корабль должен быть полностью боеготов к выполнению ближайших и последующих задач, а ядерная война и возможность отражения ударов от НАТО это ее элемент», — подчеркнул Якимяк.
Кроме того, эксперт отметил, что подготовка корабля к длительным боевым задачам предполагает наличие всех видов вооружения, включая ядерное. «Крейсер «Москва» был в море для выполнения долгосрочных задач. С 6 по 10 апреля он находился в Севастополе для пополнения запасов — топлива, провизии, а возможно, и замены части экипажа. Но, скорее всего, на борту также были ракеты с ядерными боевыми частями.