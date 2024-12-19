«Ночью всегда ездил и буду ездить только в левой полосе» 1 19.12.2024, 12:26

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Видео с очередным «леворядником» вызвало ожесточенные споры у белорусов.

Очередной нарушитель правил расположения транспортных средств на проезжей части попал в объектив видеокамеры на одной из трасс под Минском. После того, как ролик выложили в TikTok, в комментариях разгорелись бурные споры о том, имел ли водитель право ехать по левому ряду. Попытались разобраться и посмотрели, что говорят о ситуации Правила дорожного движения, пишет «Телеграф».

Автора видео, выложившего ролик в тематическом TikTok-аккаунте levoryadnie, возмутило то, что водитель идущего рядом микроавтобуса двигался вне населенного пункта по левой полосе. При этом правая полоса, как видно на видео, абсолютно свободна.

Судя по комментариям под видео, многие зрители не усмотрели в поведении водителя микроавтобуса никаких нарушений: двигался он, судя по всему, не нарушая допустимые скоростные пределы. Более того, самого автора видео обвинили в том, что тот обогнал его справа, что правилами делать запрещается.

Разберемся со всем по порядку.

Что говорят ПДД?

Судя по картинке на видео, ситуация разворачивается где-то на загородной трассе (в подписи под видео автор сам указал, что речь о дороге «вне населенного пункта»). В этом случае действует пункт 79.1 действующих Правил дорожного движения, который гласит следующее: «Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

То есть в этом случае водитель обязан двигаться по правой полосе, а выезжать на левую можно лишь для объезда препятствия или обгона более медленных авто.

Что же до запрета на опережение рядом идущего авто справа, то такое ограничение, действительно, предусмотрено в ПДД, но действует оно лишь на дорогах с тремя и более полосами движениями. На видео, как мы видим, дорога с двумя полосами, следовательно, автор ролика, в отличие от водителя микроавтобуса, правила не нарушал.

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Пункт 79.3 ПДД гласит: при трех и более полосах движения в данном направлении запрещается производить перестроение на крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней.

В Правилах есть еще один пункт, который разрешает водителям занять крайнюю левую полосу (это прописано в пункте 79.2):

заняты другие полосы движения,

для опережения, объезда препятствия,

для поворота налево или разворота.

Однако и в этом случае есть важная оговорка — речь идет о дороге с тремя и более полосами движения. Таким образом, ни одно из этих возможных оправданий не позволяет водителю оставаться в левой полосе в показанной на видео ситуации.

«Прекрасно его понимаю»

Впрочем, судя по комментариям, даже те водители, которые хорошо осведомлены об этих правилах, готовы простить герою видео его желание «уйти налево». Многие признались, что сами поступают так же, особенно, в темное время суток, и привели аргументы в свое оправдание:

«Правая полоса вся в колее от фур, да и лось или пьяное тело может попасть в полосу. Тут водитель в первую очередь беспокоится за свою безопасность», — пояснил один из зрителей.

«Ночью всегда ездил и буду ездить только в левой полосе, если кому-то нужно меня опередить, я уступлю и потом обратно вернусь в левую. Дальше от обочины — больше времени среагировать на опасность», — высказал свое мнение другой.

«Прекрасно его понимаю: вот как правую полосу приведут в порядок, а не так, как есть сейчас, то можно в легкую ездить в правой. Правую раздраконили грузовыми, сельскохозяйственной техникой», — пожаловался третий.

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