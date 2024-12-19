Парламентарии из семи стран призвали отвергнуть фиктивные «выборы» в Беларуси 6 19.12.2024, 12:39

2,548

Среди подписантов документа — и США.

«Отвергнуть фиктивные выборы Александра Лукашенко и отказать ему в легитимности, которой он добивается», призвали в совместном заявлении председатель комитета по международным делам Сената Конгресса США Бен Кардин и присоединившиеся к нему руководители комитетов по иностранным и европейским делам парламентов Италии, Испании, Литвы, Польши, Украины и Эстонии. Текст документа размещен на сайте комитета по международным делам Сената Конгресса США, заметил «Позірк».

Заявление в основном посвящено осуждению российской агрессии в Украине, и содействия в ней со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.

В нем отмечается, что «борьба Украины — это также борьба демократических сил Беларуси и народа Грузии, и эти мужественные страны-партнеры совершенно ясно заявили о своем стремлении к демократии и уважению прав человека».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com