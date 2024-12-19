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Парламентарии из семи стран призвали отвергнуть фиктивные «выборы» в Беларуси

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  • 19.12.2024, 12:39
  • 2,548
Парламентарии из семи стран призвали отвергнуть фиктивные «выборы» в Беларуси

Среди подписантов документа — и США.

«Отвергнуть фиктивные выборы Александра Лукашенко и отказать ему в легитимности, которой он добивается», призвали в совместном заявлении председатель комитета по международным делам Сената Конгресса США Бен Кардин и присоединившиеся к нему руководители комитетов по иностранным и европейским делам парламентов Италии, Испании, Литвы, Польши, Украины и Эстонии. Текст документа размещен на сайте комитета по международным делам Сената Конгресса США, заметил «Позірк».

Заявление в основном посвящено осуждению российской агрессии в Украине, и содействия в ней со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.

В нем отмечается, что «борьба Украины — это также борьба демократических сил Беларуси и народа Грузии, и эти мужественные страны-партнеры совершенно ясно заявили о своем стремлении к демократии и уважению прав человека».

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