закрыть
19 декабря 2024, четверг, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие же задачи тогда были выполнены?

1
  • Андрей Окунь
  • 19.12.2024, 12:49
  • 1,904
Какие же задачи тогда были выполнены?
Андрей Окунь

Российский Генштаб провалил 2024-й год.

Радостно за людей, у которых год заканчивается хорошо и все поставленные задачи они реализовали. Это ли не благодать: завершать во многом безрадостный и тяжелый 2024-ый на позитивной ноте выполненных дел.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, подводя итоги деятельности вооруженных сил РФ, отметил, что «все задачи, поставленные руководством страны, выполнены». Говорю же, радостно.

Хотя легко выполнять эфемерные задачи, которые четко не озвучивались и не прописывались. Иди туда, не знаю куда — это ли не задача? Еще какая задача, поэтому если ты пришел, хрен пойми куда, то считай справился на отлично.

Но если мы не можем разобраться, какие задачи ставились перед Герасимовым в частности и перед российской армией в целом, то можем точно сказать, какие задачи перед ними НЕ ставились.

Например, благодаря итогам, озвученным Герасимовым, мы теперь знаем, что в 2024 году президент страны не ставил задачи защитить города России от обстрелов и ударов беспилотниками. Иначе бы в Ростовскую область сегодня не летели иностранные ракеты.

Не было задачи и освободить Курскую область от оккупации ВСУ. Герасимов обещался изгнать оттуда пришлые бандформирования еще в августе, но руководство страны посчитало это нецелесообразным. Там, видимо, кое-как договорились и, перекрестившись на святую ГИС «Суджа», махнули на все рукой.

Да и мобилизованных два года назад россиян не было задачи возвращать домой.

Какие же задачи тогда были выполнены? А хрен их разбери. Главное, что задачи выполнены и цели достигнуты. Че вам еще надо?

Андрей Окунь, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников