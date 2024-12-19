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«Бабушка свиньям такую картошку не давала»

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  • 19.12.2024, 12:53
  • 2,160
«Бабушка свиньям такую картошку не давала»

Белоруска возмутилась качеством продуктов в магазине.

Женщина показала в TikTok, какой белорусский картофель продавали в магазине «Евроопт»: тот, что дешевле, был мелким и с повреждениями, второй — мытый и дороже, но зеленого цвета. Под роликом возмущенные зрители оставили около 800 комментариев. Правда, отзывы отличались: кто-то писал «не нравится — не покупай», вторые были недовольны качеством не только картофеля, но и других отечественных овощей, пишет «Зеркало».

Покупательница подошла к контейнеру с картофелем, который находился в торговом зале магазина. Цена килограмма овоща была 1,03 рубля.

— Чуть больше грецкого ореха. Как такое можно есть, — прокомментировала блогерша, отметив, что раньше такой картофель в деревне назывался «паронкой» (неликвидный овощ, обычно используется как корм для скота).

Продукт действительно выглядел не очень хорошо, практически все клубни были с повреждениями.

По соседству лежал мытый картофель, он стоил дороже — 1,99 рубля за килограмм. Размер его больше предыдущего, но поверхность корнеплодов была зеленого цвета.

— Эту в пищу вообще употреблять нельзя, — считает белоруска.

@krestnaya_fey #Белорускийбрэнд #бульбатрэш ♬ оригинальный звук - Krestnaya_Fey

В комментариях многие пользователи считали, что женщина слишком привередничает, мол, есть же другие магазины, почему бы не сходить туда. Кто-то написал, что надо было покупать картофель на осенней ярмарке. Другие отмечали, что его стоило бы вырастить на своем огороде. Но многие, как и авторка видео, были недовольны, что в торговых точках нельзя купить качественные беларусские овощи, причем не только картошку, но также капусту, лук, а отечественного чеснока нет вообще.

Чиновников предупреждали, что грядут проблемы с популярным товаром. Они отрицали, пропаганда — злорадствовала. Похоже, опасения сбылись

Вот некоторые отзывы под видео в TikTok:

«Берите участки и выращивайте, проблем с участками нет. Тогда и узнаете, во сколько вам она обойдется».

«Так не покупайте ее, сходите в другой магазин, в чем проблема? Эта догниет, ее выкинут и привезут другую. Какие-то странные люди, будто их кто-то заставляет что-то покупать».

«Сегодня был в «Грине», там четыре или пять видов картошки. Это как пример. Такое чувство, что кто-то остался в «совке», продукты выдают по талонам и выбора нет».

«Нельзя — не употребляй, замени пшенкой. Здесь мы видим замечательную картошку, бульбочка — огонь, так и хочется драничков заделать».

«Всю осень на ярмарках каждые выходные продавали картофель за 50 копеек. Можно было купить и капусту, морковь, свеклу, яблоки».

«Есть золотое правило потребителя: не нравится — не покупай».

«Люди, что вы пишете? Я пришла в магазин заплатить деньги и купить картошку красивую, отборную и вкусную! Начните же вы уважать себя!»

«Интересные у нас люди, конечно. Для овощей нужно купить дачу, для молока корову, мясо на охоте добыть. Назревает вопрос: зачем нам тогда магазины?»

«Думаю, проблема в том, что народ не готов платить рыночную цену за нормальную (или указ сверху держать низкую цену), а задешево есть только такая».

«Я как-то зашла в «Гиппо», и была вот такая картошка. Я пригласила администратора зала и сказала, мол, уберите всю плохую и зеленую картошку. Молча вышли сотрудники и убрали весь картофель, высыпали хороший. Мне картофель не нужен был, но пройти мимо вот такого я не смогла. Нужно не лениться, а пригласить работника и попросить решить проблему, так как им все равно или не было указания сверху, а на замечание клиента обязаны реагировать».

«Только что из «Маяка» (жесткий дискаунтер. — Прим. ред.) пришла. Подскажите, что в этом году у нас с картошкой? По весне крупнее сажают, чем она лежит на прилавке».

«В каждом магазине такой страшный картофель. Как можно такое продавать?»

«Я думала, что только в «Соседи» такую завезли. Ан нет».

«14 декабря тоже сделала фото картошки в «Соседях» на Ангарской в Минске, вид еще страшнее. Пошла в «Евроопт» на Нестерова — та же картина».

«Да, и у нас так же в «Алми». Ужас, поросят кормят паренкой, а нам продают. Куда смотрит торговля?»

«Помню, в детстве моя бабушка свиньям такую картошку не варила даже».

«Раньше это даже свинянкой не называли, ее выбрасывали. А паронки — это здоровые клубни, но мелкие».

«Там такой же репчатый лук был. Как будто издеваются. Зачем такую брать у поставщика?»

«И капуста с кулак».

«Мне еще интересно, почему в продаже нет чеснока белорусского? Никогда не видела».

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