В Беларуси введена электронная виза 4 19.12.2024, 13:01

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Она будет работать для граждан 67 стран.

Совмин Беларуси ввел электронную визу для иностранцев. Это следует из постановления белорусского правительства №953 от 16 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Сообщается, что иностранным гражданам для въезда в Беларусь через три месяца начнут выдавать электронные визы. Они будут выдаваться в автоматизированной системе «Консул». За указанную услугу с заявителя будет взиматься определенная плата.

В документе сказано, что данные визы будут однократными и индивидуальными. Так, они будут выдаваться на срок не более 30 суток. Получить электронную визу можно будет не всем иностранцам. В постановлении Совета министров перечислены страны, граждане которых смогут получить указанную визу.

Всего в списке значится 67 стран. Среди них указаны Доминика, Индонезия, Ирландия, Сингапур, Словакия, Словения, США. Также называются Кувейт, Латвия (в том числе неграждане Латвийской Республики), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда. В список стран, чьи граждане смогут получить электронную визу, попали Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эль-Сальвадор, Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике), Япония. Называются Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино.

Кроме того, это Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия. В числе стран также Сент-Винсент и Гренадины, Уругвай, Республика Корея, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Вануату, Ватикан. Указаны Мальта, Мексика, Микронезия, Монако, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова.

Говорится, что электронные визы будут выдаваться по определенным категориям. Называются деловая поездка, образовательные мероприятия и стажировка, туризм, частные дела, культурные, научные, спортивные мероприятия.

Уточняется, что рассматривать заявку на получение визы будут в течение семи дней.

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